Sostituire l'auto con gli spostamenti a piedi o in bicicletta non solo ridurrebbe le emissioni e migliorerebbe la salute, ma potrebbe anche far risparmiare una notevole quantità di denaro.

Sembra che guidare un'auto costi molto di più di quanto si pensi: uno studio pubblicato nel 2020 sulla rivista Nature ha rilevato che gli automobilisti tedeschi hanno sottostimato i costi giornalieri di gestione di un'auto di quasi il 50%, per cui i costi effettivi sono quasi il doppio di quanto ipotizzato.

Questa valutazione non solo fa sembrare l'auto un'opzione più desiderabile, ma la percezione che costi molto meno di quanto non sia fa sì che le forme di trasporto alternative - come il car sharing, i trasporti pubblici, la bicicletta o gli spostamenti a piedi - sembrino molto meno attraenti.

Quando si tratta di acquistare un'auto, le priorità per la maggior parte delle persone sono il prezzo, il risparmio di carburante, lo spazio, le prestazioni e la sicurezza.

Si tratta di un acquisto su cui la maggior parte delle persone riflette e studia molto, dato che è uno dei più costosi che si possano fare.

Tuttavia non sempre, nel corso della vita, si tende a soppesare allo stesso livello i costi di gestione, che possono essere considerevoli, dal carburante alla svalutazione sino ai costi di riparazione, alle tasse e all'assicurazione.

Allora, perché gli automobilisti hanno una tale lacuna cognitiva quando si tratta dei costi quotidiani dell'auto?

La realtà è che i costi sono solo uno dei fattori che incidono sul possesso di un'auto, essendo presente anche il fascino emotivo.

Sebbene gli automobilisti siano considerati responsabili di decisioni razionali con un buon giudizio finanziario, per molti l'auto è molto più di un semplice mezzo per andare da un posto all’altro.

Da anni, le case automobilistiche si concentrano su qualcosa di molto diverso: le emozioni e i sentimenti evocati dalla guida.

Le pubblicità delle auto utilizzano slogan come "La forza dei sogni", "L'auto che hai sempre desiderato" e "Progettata per inebriare lo spirito ": questi slogan si basano sul fatto che molti non guidano perché è necessario farlo, ma perché si divertono.

Tenendo presente ciò, è forse facile capire perché le strategie di gestione del traffico, basate sul presupposto che le persone riconsiderino la loro scelta di viaggio quando l'uso delle autovetture diventa più costoso o scomodo, raramente fanno qualcosa per ridurre, in termini numerici, la proprietà delle stesse.

Solo nel Regno Unito, ci sono 32 milioni di auto immatricolate sulle strade del Paese: nel 2022 e le immatricolazioni di quelle nuove sono diminuite solo dello 0,3%.

Nell'Unione europea, l'uso dell'auto è aumentato di anno in anno per cinque anni, raggiungendo i 250 milioni di veicoli nel 2020.

L'auto privata rimane la scelta principale per il pendolarismo, poiché sembra che gli automobilisti si limitino a sopportare ritardi o a pagare parcheggi e tasse extra.

Perché? Perché l'auto è uno spazio altamente personalizzato, in cui è possibile intrattenersi con la famiglia e gli amici, ascoltare musica e isolarsi comodamente dal mondo esterno.

Ma le vetture sono anche incredibilmente costose da gestire e lo studio di Nature suggerisce che, se ci rendessimo conto di quanto costano, gli automobilisti sceglierebbero forme di trasporto alternative.

Le persone fanno le loro scelte in base ai costi percepiti ma, in relazione ai costi reali dell'automobile, lo studio stima che si potrebbe ottenere una riduzione del 37% del possesso dell'auto, con un aumento di circa l'8% e il 12% rispettivamente ai viaggi in autobus e in treno.

In un momento in cui le finanze sono messe a dura prova dalla crisi del costo della vita, conoscere la spesa effettiva dell'automobile rispetto a quella percepita potrebbe far riflettere molti automobilisti.

Come potrebbe funzionare?

Le auto potrebbero essere etichettate con i costi annuali presso il punto vendita, così come le etichette di classificazione energetica vengono utilizzate per i prodotti domestici (le lampadine, i televisori o le lavatrici): potrebbero essere visualizzate informazioni sui costi medi di gestione e campagne pubblicitarie a livello nazionale potrebbero incoraggiare i consumatori a calcolare accuratamente il costo della guida sulla propria autovettura.

Le pubblicità delle automobili potrebbero anche includere i costi della vita, così come tutti gli annunci di automobili francesi che appaiono su stampa, TV, radio, cartelloni pubblicitari e online debbono riportare uno dei tre messaggi per incoraggiare gli spostamenti attivi: "Per i tragitti brevi, privilegia gli spostamenti a piedi o in bicicletta", "Pensa al car-sharing" e "Ogni giorno, usa i mezzi pubblici".

Per incoraggiare le persone a scambiare alcuni dei loro brevi spostamenti in auto con spostamenti a piedi o in bicicletta, un migliore bilancio bancario potrebbe far pendere la bilancia a favore dell'abbandono dell'auto.

Che si tratti di ridurre i viaggi aerei o di mangiare meno carne rossa, sempre più persone cercano di ridurre il proprio impatto sull'ambiente.

Per molti, sarebbe un grande passo smettere di usare l'automobile ma, con l'aumento del costo della benzina e del diesel, guidare non è l'opzione più economica.

Anche solo un paio di viaggi settimanali in più per spostarsi in modo attivo potrebbe cambiare le cose per il pianeta e per le vostre tasche.