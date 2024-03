Jair Bolsonaro acusado de falsificar certificado de vacinação contra a COVID-19

By Euronews

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro é acusado de falsificar o seu certificado de vacinação contra a COVID-19. Segundo a investigação, o objetivo da fraude era burlar restrições sanitárias noutros países.

ADVERTISEMENT

Jair Bolsonaro foi acusado de cometer fraude com o certificado de vacinação contra a COVID-19. De acordo com a acusação da polícia, o próprio ex-presidente do Brasil e outras 16 pessoas introduziram informações falsas numa base de dados de saúde pública para fazer parecer com que ele, a sua filha de 12 anos e outras pessoas ao seu redor tinham sido vacinadas. De acordo com a investigação, o objetivo era contornar as restrições sanitárias noutros países.

A acusação lança uma nova luz sobre uma investigação da comissão do Senado que terminou em outubro de 2021, com uma recomendação de nove acusações criminais contra Bolsonaro, alegando que ele administrou mal a pandemia. Durante esse período, foi um dos poucos líderes políticos do mundo a se opor à vacina, a troçar das restrições e a incentivar os seus compatriotas a seguir o exemplo.

Se for condenado por falsificação de dados de saúde, o político de 68 anos pode passar até 12 anos atrás na prisão, ou pelo menos dois anos. Bolsonaro tem outros processos judiciais abertos no Brasil, incluindo o alegado envolvimento nos tumultos de 8 de janeiro de 2023, pouco depois de Luiz Inácio 'Lula' da Silva ter tomado o poder, numa tentativa de golpe de Estado.