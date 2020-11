Las carencias de la educación a distancia durante la pandemia

Una habitación que ahora comparte con su hermana es la clase de Irene durante la mitad de la semana. Debido a la pandemia, su grupo está divido en dos y la asistencia al colegio se produce en días alternos. Con quince años se enfrenta a problemas que no tenía antes de la pandemia

"Si hay un ejercicio que no sabes hacer de matemáticas y tú crees que es de una manera y estás convencida de que es asi porque viene en el libro y tú lo interpretas de una manera que no es así, ya estás haciendo todo mal. Y cuándo llegas a clase te das cuenta de que todo el trabajo que hiciste ayer no sirvió de nada", explica Irene a Euronews.

Además de la difícil adaptación de profesores y alumnos a las clases telemáticas en España, a veces los equipos pensados para acortar las distancias no funcionan correctamente.

"No es posible que haya cámaras en todas las clases pero que los micrófonos no vayan o que los altavoces no vayan, cuando la gente que está en casa tiene el mismo derecho es que la que está en el instituto a recibir esas clases", continúa la estudiante.

Los padres ahora deben estar más encima de sus hijos y muchos se quejan de que la planificación para el curso que se inició con la covid-19 no ha sido la adecuada. Además, tienen preocupaciones. como nos cuenta Cristina Vela, madre de Irene: "Que no aprendan todo lo que deberían sobre todo porque el año que viene empiezan bachillerato, y te da mucho miedo. Y también tengo mucho miedo a que se queden tristes, se les ve que no tienen la alegría que tenían antes."

Según el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, desde el inicio de este curso 169 colegios en España han tenido que cerrar y un tercio aun no han podido reabrir. Además casi 11.000 aulas han confinado a sus alumnos, y más la mitad no ha podido recuperar la normalidad. En total hay unos 120.000 niños afectados y las consecuencias son desiguales.

"Se está incrementando la diferencia en el alumnado en función de su origen social, y aquellas escuelas dónde hay alumnos más desfavorecidos esos alumnos que tienen más dificultades, se están quedando aún más atrás", Aclara Álvaro ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children-

Para Save The Children es prioritario garantizar que todos los alumnos tienen dispositivos y que tanto ellos como los profesores dominan los programas.

Las carencias de la educación a distancia pueden acrecentar un problema todavía mayor. España es el país de la Unión Europea con una mayor tasa de abandono escolar.